Gaziantep'te Fransız Zulmünün 104 Yıllık İzi!

Kurtuluş Savaşı döneminde, sömürgeci Fransa'ya karşı iman ruhuyla direnen, İslam ile yoğrulmuş bu toprakların işgal edilmesine ve İslam düşmanlarının eline geçmesine izin vermeyen Gaziantep halkı, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılını kutluyor.İşgalci Fransız askerlerinin Gaziantep Savunması döneminde işlediği zulüm ve acımasızlıklarının izleri, aradan geçen 104 yıla rağmen kentte bulunan birçok asırlık camide halen duruyor.Gaziantep'i işgal etmeye gelen Fransızların ilk icraatı, kentteki hastaneleri, okulları ve camileri bombalamak oldu.İşgalci Fransız birlikleri, Gaziantep'te ilk olarak Abdülhamid Han tarafından yapılan Hamidiye Guraba Hastanesi'ni bombaladı.Kentin tek hastanesi olan hastanenin yıkılması sonucu savunmada yaralanan siviller, Şeyh Fethullah Camii'nde tedavi edilmeye başlandı.İşgalciler, bu camiyi de içinde yaralı siviller olmasına rağmen defalarca topçu bataryalarıyla vurdu.Şeyh Fetullah Camii'nin yanı sıra Kozanlı, Hacı Nasır, Ferhadiye, Musullu Şeyh, Başıkesik, Handan Bey, Çınarlı, Karatarla, Tekke ve Ömeriye Camii başta olmak üzere kentteki onlarca cami Fransız askerleri tarafından bombalandı.Bu camilerden bazıları tamamen yıkılırken, birçok cami de harabeye döndü. Kentteki birçok camide ve camilerin civarındaki evlerde, halen top mermilerinin izleri duruyor.Fransız işgal kuvvetlerinin 104 yıl önce, Gaziantep Savunması sırasında cami cemaatine attığı ve cami karşısındaki bir evin duvarına saplanıp kalan top mermisi, halen saplandığı yerde duruyor.Evin çatısının altında duvara saplanan ve patlamayan top mermisi, tarihin kanlı dönemine ve zulümde sınır tanımayan işgalci Fransa'nın zulmüne ve zulüm dolu barbarlığına şahitlik etmeye devam ediyor.Fransızların İslam düşmanlığına da tanıklık eden top mermisi, 104 yıldır saplandığı yerde duruyor.104 yıl önce camiye atılan ve caminin karşısındaki evin duvarına isabet eden top mermisini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, kentteki birçok tarihi camide ve cami çevresindeki birçok yapıda Antep Savunmasının o dehşetli günlerinden kalan mermi ve şarapnel parçalarının izlerini görmenin mümkün olduğunu söyledi.Yakar, Fransızların tarihi Gaziantep Kalesi civarında bulunan camilere saldırması, işgal esnasında ve sonrasında yaşanan vahşetin izlerinin kentin birçok noktasında hala durduğunu belirtti.Birinci Dünya Savaşı'nda Gaziantep'i işgal eden, önlerine gelen canlı ve cansız her şeye zarar veren işgalci Fransız askerlerinin yaptıkları katliamlar ve acımasızlıkların izlerinin kentteki asırlık camilerde halen durduğunu belirten Yakar, '20'inci yüzyılın en önemli şehir savunmalarından birine sahne olan Antep Savunması'nın her anı yaşandığı andan günümüze kadar ibretlik olaylarla ve vesikalarla doludur. Fransız askerleri, Çıksorut ve Hacıbaba gibi şehrin değişik çevrelerindeki tepelere yerleştiler ve şehri bombardımana başladılar.O kadar büyük bir tesadüftü ki 23 Nisan 1920'de Ankara'da Büyük Millet Meclisi kurulurken aynı tarihte 23 Nisan 1920'de de Samsaktepe'den, Çıksorut'tan, Cünüt Dağları'ndan atılan Fransız topları, şehirdeki camileri, sivil mimarileri, yaşam alanlarını hedef alarak Gazianteplileri teslimiyete zorluyorlardı. Fransız askerlerinin cami cemaatine attığı ancak bir Antep evinin duvarına saplanıp kalan 15,5'luk top mermisi patlamamış olarak duruyor. Bu top mermisi 23 Nisan 1920'den günümüze kadar Antep Savunması'nın nasıl bir haleti ruh içerisinde geçirildiğini gösteren çok önemli bir kayıttır.Buraya yakın Mağarabaşı var. 26 Nisan'da Fransızların Mağarabaşı'ya taarruzları söz konusu ve o taarruzlarda da büyük bir fedakarlık gösteren Antepliler, düşmanı şehrin içine sokmamışlardır. Buradaki savunmalar çok önemliydi. 30 Mayıs-18 Haziran tarihleri arasında bir mütareke söz konusudur. İçinde bulunduğumuz Antep evinin çatısında bulunan patlamamış 15,5'luk Fransız top mermisi, tarihten günümüze kadar bir ibret vesikası olarak durmaktadır.' dedi.Camiler başta olmak üzere Gaziantep'teki tarihi binaların Fransız zulmünün şahitliğini yaptığını ifade eden Yakar, 'Gaziantep'te bulunan 26 tane tarihi camimizin minarelerinde, Gaziantep Savunması döneminde Fransızların attığı bomba izlerini ve mermi izlerini görüyoruz. Fransızlar maneviyat tanımadıkları için, insanı tanımadıkları için şehri ele geçirmek amacıyla sivil halkın üzerine atmış olduğu bombalardan camilerde nasibini almışlardır.23 Nisan 1920'deki bombardımanın bir amacı da camileri hedef alarak insanların moralini bozmak ve o moral bozukluğuyla beraber şehre hakim olmaktı. Aynen şu an Gazze'de yapıldığı gibi 105 yıl önce de bu şehirde bugün Gazze'de yapıldığı gibi camileri, mescitleri, hastaneleri bombaladılar. Şeyh Fethullah Camii'nin minaresine Kızılay bayrağı asılmış olmasına rağmen Fransızlar ne maneviyat tanıdılar ne hastaları ne insan hakları tanıdılar. Sırf şehri ele geçirmek amacıyla sivillerin, hastanelerin ve camilerin üzerine bombalarını yağdırdılar.' diye konuştu.