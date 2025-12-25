Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Regaip Kandili mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Milletimizin ve İslam âleminin mübarek üç aylarını ve Leyle-i Regaib’ini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
'Milletimizin ve İslam âleminin mübarek üç aylarını ve Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyorum. Rahmet ve mağfiret ikliminin kalplerimizi kuşattığı bu önemli gecenin, 86 milyon vatandaşımızla birlikte gönül coğrafyamız ve tüm İslam âlemi için hayırlar getirmesini temenni ediyorum.'