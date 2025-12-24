Altın rekor kırmaya devam ediyor! Gram altın ne kadar oldu?
tın piyasalarındaki hareketlilik son gaz devam ediyor. Peş peşe rekorlar kıran altın fiyatları 24 Aralık Çarşamba gününü de yükselişle açtı.
Külçe altın rekor kırarak ilk kez ons başına 4.500 dolar seviyesini aştı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 24 Aralık 2025 altın fiyatları...
ONS ALTIN
ALIŞ: 4.485,54 dolar
SATIŞ: 4.485,81 dolar
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 41.382,00 TL
SATIŞ: 42.004,00 TL
GRAM ALTIN
ALIŞ: 6.166,07 TL
SATIŞ: 6.167,86 TL
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 5.684,83 TL
SATIŞ: 5.952,73 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 10.018,00 TL
SATIŞ: 10.272,00 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 20.016,00 TL
SATIŞ: 20.538,00 TL
