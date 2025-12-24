  • USD: 42,74 - 42,82
  • EURO: 50,42 - 50,51
Ankara º22
Altın rekor kırmaya devam ediyor! Gram altın ne kadar oldu?

tın piyasalarındaki hareketlilik son gaz devam ediyor. Peş peşe rekorlar kıran altın fiyatları 24 Aralık Çarşamba gününü de yükselişle açtı.

Ekleme: 24.12.2025 - 09:10 Güncelleme: 24.12.2025 - 09:14 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın rekor kırmaya devam ediyor! Gram altın ne kadar oldu?Külçe altın rekor kırarak ilk kez ons başına 4.500 dolar seviyesini aştı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 24 Aralık 2025 altın fiyatları...

ONS ALTIN

ALIŞ: 4.485,54 dolar
SATIŞ: 4.485,81 dolar

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 41.382,00 TL
SATIŞ: 42.004,00 TL

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.166,07 TL
SATIŞ: 6.167,86 TL

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 5.684,83 TL
SATIŞ: 5.952,73 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 10.018,00 TL
SATIŞ: 10.272,00 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 20.016,00 TL
SATIŞ: 20.538,00 TL