Sakarya merkezli FETÖ operasyonu: Çok sayıda kişi tutuklandı
Sakarya merkezli Ankara, Kocaeli ve Aydın’da FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklandı, 4’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik operasyon düzenlendi. Sakarya merkezli Ankara, Kocaeli ve Aydın’da eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda, örgüt adına faaliyet yürüten toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; yasaklı kitaplar, propaganda içerikli CD’ler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Sakarya Adliyesi’ne sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3’ü tutuklandı, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
