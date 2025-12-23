  • USD: 42,75 - 42,82
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkanı Mohamed Ali Ahmed El Haddad ile Genelkurmay Başkanlığında bir araya geldi.

Ekleme: 23.12.2025 - 14:43 Güncelleme: 23.12.2025 - 14:44 / Editör: Fehmi Öztürk
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed Al-Haddad ile bir araya geldi.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Al-Haddad Genelkurmay Başkanlığında resmi törenle karşılandı. Gerçekleştirilen törenin ardından Al-Haddad ile Bayraktaroğlu baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.