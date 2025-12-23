  • USD: 42,75 - 42,82
Altında rekorlar devam ediyor! Gram altın...

Yılın son işlem günleri yaşanırken, Fed'in önümüzdeki yıl 1'den fazla faiz indirimi yapacağı beklentileri altın fiyatlarna rekor kırdırmaya devam ediyor... Gram altının 6 bin TL üstündeki yükselişi hızlandı!

Ekleme: 23.12.2025 - 10:01 Güncelleme: 23.12.2025 - 10:02 / Editör: Fehmi Öztürk
Gram altın yatırımcısına bu yıl yüzde 114'ün üstünde yükselerek yüzde 29,74 yükselen enflasyonun çok üstünde reel getiri sağladı.

İşte salı gününe başlarken altın fiyatları

Gram altın 6,164 TL

Çeyrek altın 9,891 TL

Yarım altın 19,763 TL

Cumhuriyet altını 40,422 TL

ONS altın 4,482 dolar