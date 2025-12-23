Altında rekorlar devam ediyor! Gram altın...

Yılın son işlem günleri yaşanırken, Fed'in önümüzdeki yıl 1'den fazla faiz indirimi yapacağı beklentileri altın fiyatlarna rekor kırdırmaya devam ediyor... Gram altının 6 bin TL üstündeki yükselişi hızlandı!

Yılın son işlem günleri yaşanırken, Fed'in önümüzdeki yıl 1'den fazla faiz indirimi yapacağı beklentileri altın fiyatlarna rekor kırdırmaya devam ediyor... Gram altının 6 bin TL üstündeki yükselişi hızlandı!Gram altın yatırımcısına bu yıl yüzde 114'ün üstünde yükselerek yüzde 29,74 yükselen enflasyonun çok üstünde reel getiri sağladı.İşte salı gününe başlarken altın fiyatlarıGram altın 6,164 TLÇeyrek altın 9,891 TLYarım altın 19,763 TLCumhuriyet altını 40,422 TLONS altın 4,482 dolar