Altında rekorlar devam ediyor! Gram altın...
Yılın son işlem günleri yaşanırken, Fed'in önümüzdeki yıl 1'den fazla faiz indirimi yapacağı beklentileri altın fiyatlarna rekor kırdırmaya devam ediyor... Gram altının 6 bin TL üstündeki yükselişi hızlandı!
Yılın son işlem günleri yaşanırken, Fed'in önümüzdeki yıl 1'den fazla faiz indirimi yapacağı beklentileri altın fiyatlarna rekor kırdırmaya devam ediyor... Gram altının 6 bin TL üstündeki yükselişi hızlandı!
Gram altın yatırımcısına bu yıl yüzde 114'ün üstünde yükselerek yüzde 29,74 yükselen enflasyonun çok üstünde reel getiri sağladı.
İşte salı gününe başlarken altın fiyatları
Gram altın 6,164 TL
Çeyrek altın 9,891 TL
Yarım altın 19,763 TL
Cumhuriyet altını 40,422 TL
ONS altın 4,482 dolar
Gram altın yatırımcısına bu yıl yüzde 114'ün üstünde yükselerek yüzde 29,74 yükselen enflasyonun çok üstünde reel getiri sağladı.
İşte salı gününe başlarken altın fiyatları
Gram altın 6,164 TL
Çeyrek altın 9,891 TL
Yarım altın 19,763 TL
Cumhuriyet altını 40,422 TL
ONS altın 4,482 dolar