AKOM tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor
AKOM'dan yapılan paylaşıma göre; İstanbul'da sıcaklık yeni hafta başında 5 derecenin altına kadar gerileyecek. Pazartesi günü ise kentte karla karışık yağmur bekleniyor.
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yaptığı son paylaşımla İstanbul'da yaşayan vatandaşları yeniden umutlandırdı.
AKOM'DAN HAFTALIK HAVA RAPORUNU PAYLAŞTI
AKOM, kentin haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
'SICAKLIKLAR KAR DEĞERLERİNE GERİLEYECEK'
AKOM'dan yapılan açıklamada, 'İstanbul'da önümüzdeki bir hafta boyunca havada çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken kuvvetli kuzeyli rüzgarlar ile birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların cuma gününden itibaren 10 derecelerin altında, yeni hafta başında ise 5 derecelerin altına, kar değerlerine gerileyeceği öngörülüyor.' denildi.
AKOM'un haftalık hava tahmin raporu şöyle:
Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu
Perşembe: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Cuma: Parçalı ve çok bulutlu
Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Pazar: Çok bulutlu, hafif yağmurlu
Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
