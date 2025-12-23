  • USD: 42,75 - 42,82
AKOM tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

AKOM'dan yapılan paylaşıma göre; İstanbul'da sıcaklık yeni hafta başında 5 derecenin altına kadar gerileyecek. Pazartesi günü ise kentte karla karışık yağmur bekleniyor.

Ekleme: 23.12.2025 - 15:09 Güncelleme: 23.12.2025 - 15:14 / Editör: Fehmi Öztürk
AKOM'DAN HAFTALIK HAVA RAPORUNU PAYLAŞTI

AKOM, kentin haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

'SICAKLIKLAR KAR DEĞERLERİNE GERİLEYECEK'

AKOM'dan yapılan açıklamada, 'İstanbul'da önümüzdeki bir hafta boyunca havada çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken kuvvetli kuzeyli rüzgarlar ile birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların cuma gününden itibaren 10 derecelerin altında, yeni hafta başında ise 5 derecelerin altına, kar değerlerine gerileyeceği öngörülüyor.' denildi.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu şöyle:

Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu

Perşembe: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Cuma: Parçalı ve çok bulutlu

Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Pazar: Çok bulutlu, hafif yağmurlu

Pazartesi: Karla karışık yağmurlu