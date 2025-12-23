AKOM tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yaptığı son paylaşımla İstanbul'da yaşayan vatandaşları yeniden umutlandırdı.AKOM, kentin haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.AKOM'dan yapılan açıklamada, 'İstanbul'da önümüzdeki bir hafta boyunca havada çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken kuvvetli kuzeyli rüzgarlar ile birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların cuma gününden itibaren 10 derecelerin altında, yeni hafta başında ise 5 derecelerin altına, kar değerlerine gerileyeceği öngörülüyor.' denildi.Çarşamba: Parçalı ve çok bulutluPerşembe: Çok bulutlu, aralıklı yağmurluCuma: Parçalı ve çok bulutluCumartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurluPazar: Çok bulutlu, hafif yağmurluPazartesi: Karla karışık yağmurlu