Kadir Gecesi Ne Zaman? Diyanet Açıkladı...

Bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi’nin 2026 yılı tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı dini takvim ile netleşti. Kadir Gecesi, yaklaşan Ramazan ayıyla birlikte yeniden milyonlarca Müslümanın gündemine girdi. Kur’an-ı Kerîm’in indirilmeye başladığı bu mübarek gece, rahmet ve mağfiretin dalga dalga yayıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiğine inanılan en özel zamanlardan biri olarak görülüyor. Manevi atmosferiyle kalpleri yumuşatan, kulluğun derin anlamını hatırlatan bu kutlu gecede ibadetler, zikirler, dualar ve Kur’an tilavetleri büyük önem taşıyor. İslam aleminde faziletiyle öne çıkan Kadir Gecesi’nin hangi güne denk geleceği merak konusu olurken, bu müstesna geceye dair anlamı, önemi ve çeşitli rivayetler hakkındaki detaylar da araştırılıyor. İşte 2026 Kadir Gecesi'nin günü, ayı ve önemi…Bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi’nin 2026 yılı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı dini günler takvimiyle netleşti. Mübarek Ramazan ayının manevi atmosferinde büyük bir coşku ve huşu içinde idrak edilen Kadir Gecesi, bu yıl 16 Mart 2026 Pazartesi gecesi ihya edilecek. Kur’an-ı Kerîm’in indirilmeye başlandığı gece olması nedeniyle İslam dünyasında özel bir yere sahip olan bu kutlu gecede milyonlarca Müslüman, dua, ibadet ve tövbelerle gönlünü arındıracak.Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 dini günler takvimi yayımlandı ve Kadir Gecesi tarihi kesinleşti.Takvime göre Kadir Gecesi 16 Mart 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecek. 2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat’ta başlayacak ve Kadir Gecesi, her yıl olduğu gibi Ramazan’ın 26’ncı gününü 27’nci gününe bağlayan gecede kutlanacak.Kadir Gecesi, İslam inancında “bin aydan daha hayırlı” kabul edilen, rahmet ve mağfiretin zirve yaptığı müstesna bir gecedir. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı bu gece, Ramazan ayının kalbi olarak nitelendirilir.Bu özel gecede meleklerin yeryüzüne indiği, duaların kabul edildiği ve manevi atmosferin yoğunlaştığı hadis ve ayetlerde bildirilmiştir.Kadir Gecesi ile ilgili Kur’an-ı Kerîm’de yer alan Kadr Suresi’nde şöyle buyrulur:“Biz Kur’an’ı Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.”Bu ayetler, Kadir Gecesi’nin manevi değerini ve müminler için taşıdığı büyük önemi açıkça ortaya koymaktadır.Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet adresindeki (https://kurul.diyanet.gov.tr) bilgiler şu şekildedir;Kadir Gecesi’nin Ramazan ayının hangi gecesine denk geldiği konusunda farklı rivayetler olsa da, İslam alimlerinin çoğunluğu 27. gecenin Kadir Gecesi olduğunda görüş birliği sağlamıştır.Hadis kaynaklarında yer alan rivayetlerden bazıları şunlardır:Ubey b. Ka’b (r.a.), Kadir Gecesi’nin Ramazan’ın 27. gecesi olduğunu belirterek alametinin “güneşin ışınları kırık, göz almayan beyaz şekilde doğması” olduğunu söylemiştir.Hz. Peygamber’in (s.a.s.), “Kadir Gecesini aramak isteyen onu 27. gecede arasın” buyurduğu aktarılır.Başka rivayetlerde, Ramazan’ın son on günündeki tek gecelerde veya son yedi gecesinde aranması tavsiye edilmiştir.Bu sebeple İslam alimleri, Ramazan’ın son on gününün tamamının Kadir Gecesi bilinciyle geçirilmesini önerir.Kadir Gecesi, manevi olarak yenilenme fırsatıdır. Bu gecede şu ibadetler tavsiye edilir:Kur’an okumak ve anlamı üzerinde tefekkür etmek,Nafile namazlar kılmak,Dua, niyaz ve istiğfar etmek,Zikirle meşgul olmak,Kul haklarından uzak durarak tövbe ve arınma talep etmek.