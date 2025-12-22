İstanbullular dikkat! Bir metro istasyonu kapatıldı

M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı üzerinde bulunan Şişhane İstasyonu, bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle geçici olarak işletmeye kapatıldı.Yetkililer, olayın ardından güvenlik ve müdahale süreçlerinin başlatıldığını bildirdi.Açıklamaya göre metro seferleri hat genelinde sürerken, trenler Şişhane İstasyonu'nda durmadan yoluna devam edecek.Metro İstanbul tarafından yayımlanan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:“M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişhane istasyonu işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.”