Ankara susuz yollar kilit! CHP'li belediye yılbaşı süsüyle meşgul

CHP'li belediyelerin yerel hizmetlerdeki yetersizliği, yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor...Ankara'da su ve ulaşım krizi baş göstermiş durumda...Ankara'da sular akmıyor, ASKİ ise telefonları açıp bilgi veremiyor.Başkentte trafik günün her saatinde kilitlenmiş durumda yollar ise oldukça bozuk.Büyükşehir ise Ankara'ya büyük bir hizmet olarak yılbaşı için süslemeler yaptı.Ankara'da vatandaşlar birçok sorunla baş ederken, belediye ise bununla pek ilgilenmiyor.Ankara Büyükşehir Belediyesi, tüm caddeleri yeni yıl öncesi süsledi.Ankara'da caddeler süslenirken, ASKİ'nin sosyal medya hesabına ise su sorunuyla ilgili yorum yağdı.Ankara'da altyapı çalışmaları ile ilgilenmeyen ve yeni yollar yapmayı da gerekli görmeyen Mansur Yavaş, trafik sorunun ortaya çıkmasına da çare bulamadı.