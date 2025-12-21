Kod Adı ' Lübnanlı Murat ' ! Tam 60 Bin Euro...
Kentte kendisini çevresindekiler 'Lübnanlı Murat' olarak tanıtan İsmail D. birliktelik yaşadığı Yunanistan uyruklu Eleni M.'yi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Gerçekte Hataylı İsmail olduğu öğrenilen şüphelinin, kadından aldığı 60 bin euro karşılığında sahte 70 bin dolar getirdiği belirlendi.
İstanbul'da polise başvuran Yunanistan uyruklu Eleni M., duygusal birliktelik yaşadığı kişi tarafından dolandırıldığını söyleyerek İsmail D.'den şikayetçi oldu.
Eleni M., turist olarak geldiği İstanbul'da kendisini 'Lübnanlı Murat' olarak tanıtan kişiyle sevgili olduklarını ve duygusal birliktelik yaşadıklarını anlattı.
'60 BİN EUROYA KARŞILIK 70 BİN SAHTE DOLAR VERDİ'
Eleni M. şunları söyledi:
Aylardır birlikteydik. Paramın bir kısmını eurodan dolara çevirmek istiyordum. Bana yardımcı olabileceğini tanıdıkları olduğunu söyledi. Ona güvendim 60 bin euroyu ona verdim. Bir süre sonra yaklaşık 70 bin dolarla geri geldi; ancak ben parayı bozdurmak için gittiğimde hepsinin sahte olduğunu öğrendim.
LÜBNANLI MURAT, HATAYLI İSMAİL ÇIKTI
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada Eleni M.'yi dolandıran kişiyi takibe aldı.
'Lübnanlı Murat' olarak tanınan şüpheli kısa sürede gözaltına alındı.
Yapılan incelemede şüphelinin 'Lübnanlı Murat' ı kullandığı aslında Hataylı olduğu ve adının da İsmail ortaya çıktı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şüphelinin daha önceden poliste 5 suç kaydı olduğu belirledi.
Dolandırıcılık Büro Amirliğinde verdiği ifadesinde paraların sahte olduğunu bilmediğini söyleyen İsmail D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
