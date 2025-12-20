İbrahim Yumaklı: 31 Aralık'a kadar 81 ilde sıkı gıda denetimi başlatıldı

Bakan Yumaklı, "Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Üye Buluşması" programında konuştu.Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, İstanbul'da katıldığı etkinlikte 1 milyon 291 bin denetim gerçekleştirildiğini ve 31 Aralık'a kadar gıda denetiminin genişletileceği bilgisini paylaştı.İbrahim Yumaklı, bu denetimlerde sektör paydaşlarının da kendilerinde destek olmasını beklediklerini dile getirdi.Yumaklı, denetimlerde önceliğin hijyen, uygun muhafaza koşulları, işletmelerin kayıt/onay durumu gibi unsurlar olduğunu vurguladı.Bakan Yumaklı ayrıca sokak lezzetleri satış yerleri gibi seyyar veya riskli alanların da mercek altına alındığını belirtti; daha sık kontroller yapılacağını ifade etti.Uygunsuz işletmelerde idari yaptırımlar, para cezaları ve savcılığa sevkler uygulanıyor.Denetim faaliyetlerinin bir parçası olarak Bakanlık; et, tavuk, süt ürünleri gibi hayvansal gıdaların satış noktaları ve toplu tüketim yerlerinde kapsamlı denetimlere başladı.81 ilde ekiplerin saha çalışmalarını artırması için talimat verildi.Denetim faaliyetleriyle eş zamanlı olarak karekod uygulaması hayata geçirildi; vatandaşlar artık işletmelerin en son ne zaman denetlendiğini görebiliyor.