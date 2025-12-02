Konya merkezli dolandırıcılık operasyonu: 26 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik yürütülen soruşturmada 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 55 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 26'sı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.Soruşturmada 10 araç, 5 taşınmaz, bankalarda 3 milyon 502 bin 413 lira ve kripto hesaplarda 59 bin 195 dolar olmak üzere yaklaşık 35 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu.