Çin'den Yeni Hamle! Uçan Araba...

Çin, uçan otomobil ve eVTOL teknolojileri konusunda dünyadaki en agresif ilerlemeyi kaydeden ülkelerin başında geliyor. China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) bünyesindeki Dokuzuncu Akademi tarafından geliştirilen yeni bir elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) aracı, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. 6 Şubat tarihinde Chongqing Belediyesi’ndeki Yongchuan Da’an Havalimanı’nda yapılan bu test, aracın hem havada hem de karada çalışabilen özel modüler tasarımının ilk kez denendiği an olarak kayıtlara geçti.Bu yeni araç, kanatlar, merkezi bir yolcu kabini ve bir şasiden oluşan üç ana bileşenli ve ayrılabilir bir yapıya sahip. Gerçekleştirilen uçuş testi sırasında havadan giden modül, iki yolcuyu 3.000 metrenin altındaki irtifalarda saatte 150 kilometre hıza kadar taşımayı başardı. Yerde giden modül ise tamamen elektrikli ve akıllı bir şasi üzerine kurulu. Aracın kara modülünün sürüş menzilinin 300 kilometreyi aştığı rapor ediliyor.Sistemin en dikkat çekici özelliği olan modüler tasarım, hava ve kara modülleri arasında programlanmış bağlantı ve ayrılmaya olanak tanıyan otomatik bir hizalama mekanizması içeriyor. Geliştiriciler, bu esnek yapının farklı operasyonel gereksinimleri karşılamak üzere özelleştirilebilir kabinleri ve çeşitli şasi tiplerini desteklediğini belirtiyor. Araç, havacılık ve otomotiv alanlarındaki teknolojileri birleştirerek güncel uçuşa elverişlilik standartlarına uygun olarak geliştirildi.Aracın potansiyel kullanım alanları arasında kentsel ulaşım, lojistik ve acil durum müdahalesi gibi kritik sektörler yer alıyor. Yapılan başarılı uçuş ile kontrollü dikey kalkış, ileri uçuş kararlılığı ve hava-yer modları arasındaki geçişler gibi ilk performans doğrulama görevleri tamamlandı. Ancak aracın tam anlamıyla operasyonel hale gelebilmesi için daha fazla uçuş testine ve yasal düzenleyici onaylarına ihtiyaç duyuluyor.