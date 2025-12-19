Bakanlık harekete geçti! Acilen toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini korumaya yönelik denetim çalışmalarını sürdürüyor.Piyasa gözetimi kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, güvensiz olduğu belirlenen ürünler Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuna duyuruluyor.Son denetimlerde Dolphin markasına ait bir pelüş sırt çantasının kullanım açısından risk taşıdığı belirlendi.Bakanlık, söz konusu ürünün satışının durdurulmasına karar verirken, piyasada bulunan ürünlerin de toplatılması için işlem başlattı.Yetkililer, tüketicilerin bu ürünle ilgili dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.İşte ürün bilgileri: