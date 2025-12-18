Arkadaşları ölüme terk etti! Araçtan cansız bedeni çıkarıldı

Edirne'de 18 yaşındaki İsa Özer'in kullandığı otomobil, yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi.O sırada başka bir otomobilde bulunan İsa'nın arkadaşları kazayı görünce köy halkına kaza olduğunu söyleyip olay yerinden hızla uzaklaştı.Köy halkının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri botla sulama kanalına girip İsa Özer'in cansız bedenini araçtan çıkardı.Özer'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olay yerinden kaçan arkadaşların tespiti ve olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.