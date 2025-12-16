Silahla Oyun Kanlı Bitti!

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Alacakapı Mahallesi'ndeki müstakil evde eğlenmek için bir araya gelen arkadaş grubundan 19 yaşındaki Y.A., kurusıkıdan bozma tabanca ile atış yapmak isterken 16 yaşındaki R.A.'yı vurdu.İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı R.A., sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayın şüphelisi Y.A. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.