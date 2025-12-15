  • USD: 42,62 - 42,70
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Güler, Polonyalı mevkidaşı ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile bir araya geldi.

Ekleme: 15.12.2025 - 13:58 Güncelleme: 15.12.2025 - 13:58 / Editör: Fehmi Öztürk
Bakan Güler, resmi ziyaret kapsamında Ankara’ya gelen Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz'i askeri törenle karşıladı. Ardından Güler ve Kosiniak-Kamysz, bakanlık önünde fotoğraf çektirdi. Güler ile Kosiniak-Kamysz, baş başa görüşme sonrası heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmelerin ardından bakanlar, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Alanında İş Birliği Anlaşması'nı imzaladı.