Önce fırladı sonra ivme kaybetti! Gram altın ne kadar?

Altın fiyatlarında son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. FED'in faiz indirimi kararı sonrası fırlayan altın fiyatları, kar satışlarıyla birlikte ivme kaybederek düşüşe geçti. Peki gram altın ve çeyrek altın kaç TL? Yarım altın, cumhuriyet altını ne kadar? İşte 11 Aralık 2025 güncel altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatları 11 Aralık Perşembe günü anlık olarak takip ediliyor. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren gram, çeyrek, ons altına ilişkin verileri araştırıyor.Amerikan Merkez Bankası (FED) politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 3,5-3,75 aralığına indirdi, altın fiyatları yükselişe geçti. FED kararı sonrası dolar endeksinin gerilemesi, altında kâr satışlarının önünü açtı. FED'in faiz indirimiyle 5.816 TL seviyelerini gören altın fiyatları kâr satışlarının etkisiyle geriledi. Piyasaların gözü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bugün saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararına çevrildi.Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın kaç TL? Yarım, Cumhuriyet, ons altın ne kadar? İşte 11 Aralık 2025 güncel altın fiyatları...Alış: 4.211,31 dolarSatış: 4.211,78 dolarAlış: 5.329,94 TLSatış: 5.353,98 TLAlış: 37.711,00 TLSatış: 38.075,00 TLAlış: 37.168,22 TLSatış: 37.901,95 TLAlış: 18.977,00 TLSatış: 19.113,00 TLAlış: 9.465,00 TLSatış: 9.559,00 TLAlış: 5.777,86 TLSatış: 5.778,64 TL