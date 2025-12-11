Meteoroloji tek tek uyardı! 17 ilde sağanak alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre ülke genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.İstanbul, Adana, Hatay, Kayseri, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Rize, Samsun, Trabzon, Malatya, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin'de sağanak yağış bekleniyor. İşte 11 Aralık Perşembe il il hava durumu tahminleri…Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugünkü raporuna göre, hava sıcaklığı ülkenin güney kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek.Sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği bekleniyor.Öte yandan yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.Meteoroloji İstanbul, Adana, Hatay, Kayseri, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Rize, Samsun, Trabzon, Malatya, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin için sağanak yağış uyarısı yaptı.İşte 11 Aralık Perşembe bölge bölge hava durumu...BURSA °C, 13°CParçalı ve çok bulutluÇANAKKALE °C, 15°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 13°CParçalı ve çok bulutluAFYONKARAHİSAR °C, 8°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 13°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 17°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 14°CAz bulutluADANA °C, 18°CÇok bulutlu ve sabah saatlerinde sağanak yağışlıANTALYA °C, 22°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 11°CParçalı ve az bulutluANKARA °C, 10°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 8°CParçalı ve çok bulutluKAYSERİ °C, 6°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıKONYA °C, 8°CParçalı ve çok bulutluBOLU °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİNOP °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıAMASYA °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıRİZE °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıERZURUM °C, 4°CÇok bulutluKARS °C, 2°CÇok bulutluMALATYA °C, 8°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluVAN °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlıBATMAN °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDİYARBAKIR °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıMARDİN °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı