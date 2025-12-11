Apple Türkiye En İyileri Açıkladı!

Teknoloji dünyasının öncü ismi Apple, her yıl olduğu gibi bu yıl da kullanıcı alışkanlıklarına ışık tutan verilerini paylaştı. Şirket, Türkiye'deki iPhone ve iPad kullanıcılarının en çok ilgi gösterdiği yapımları içeren 2025 App Store listesi ile karşımıza çıktı. Hem ücretli hem de ücretsiz kategorilerde yayınlanan bu liste, dijital trendlerin ne yöne evrildiğini net bir şekilde gözler önüne seriyor.Apple tarafından paylaşılan verilere göre, Türkiye'de yapay zeka ve alışveriş uygulamaları zirveyi kimseye kaptırmadı. Oyun tarafında ise rekabetçi yapımlar ve klasikleşmiş bulmaca oyunları popülerliğini koruyor. İşte kategori bazında Türkiye'nin en çok indirilenleri:ChatGPTTemuGoogle GeminiWhatsApp MessengerInstagrame-DevletYouTubeTikTokDeprem AğıTeamSpeak 3ShadowrocketProcreate PocketCamScanner+PUBG MOBILESubway Surfers101 YüzBir Okey PlusBrawl StarsHead DayCandy Crush SagaRoyal MatchEn popüler ücretli oyunlarMinecraftGrand Theft Auto: San AndreasFarming Simulator 23Plague Inc.Stardew ValleyHitman SniperKüresel ödüller ve yılın en iyileriSadece indirme rakamları değil, kalitesi ve yarattığı etkiyle öne çıkan yapımlar da ödüllendirildi. Apple, “App Store Awards 2025” kapsamında yılın en iyi uygulama ve oyunlarını da duyurdu. Bu yılın kazananları, teknolojiyi hayatı kolaylaştırmak ve eğlenceyi artırmak için en iyi kullanan geliştiricilerden seçildi.Öne çıkan bazı kazananlar şunlar oldu:Yılın iPhone Uygulaması: Tiimo (Günlük planlamayı kolaylaştıran bir asistan).Yılın iPhone Oyunu: Pokémon TCG Pocket (Kart oyunu deneyimini mobile taşıyan popüler yapım).Yılın iPad Uygulaması: Detail (Yapay zeka destekli video düzenleme aracı).Yılın Mac Oyunu: Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (Geniş açık dünyasıyla dikkat çeken bilim kurgu oyunu).Apple, bu ödüllerle geliştiricilerin yaratıcılığını onurlandırmayı ve kullanıcıları kaliteli içeriklerle buluşturmayı hedeflediğini belirtiyor. Ayrıca Apple Vision Pro ve Apple Watch gibi diğer platformlar için de özel ödüller sahiplerini buldu.