Google Fotoğraflar Önemli Bir Yenilik Getirdi!

Google Fotoğraflar, kullanıcıların uzun zamandır beklediği yeni özelliklerle video oluşturma ve düzenleme sürecini baştan sona yenilediğini duyurdu. Platform artık, hazır şablonlardan özel metin ve müzik ekleme seçeneklerine kadar beş yeni araç sunuyor.Bu yenilikler, kullanıcıların birden fazla video klip ve fotoğraftan oluşan “öne çıkan videoları” daha kolay, hızlı ve kişiselleştirilmiş bir şekilde hazırlamasını sağlıyor. Tüm bu güncellemeler ya kullanıma sunuldu ya da şu anda aşamalı olarak kullanıcılara ulaşıyor.Video düzenlemede yeni olan kullanıcılar için Google Fotoğraflar, Android cihazlara özel olarak hazır şablonları kullanıma açtı. Bu şablonlar, önceden ayarlanmış formatlar, yerleşik müzikler, metinler ve bir film müziğiyle senkronize kesmeler içeriyor.Kullanıcılar, sadece bir şablon seçerek istedikleri fotoğraf ve videoları ekliyor, gerisini uygulamanın otomatik olarak halletmesini sağlıyor. Ayrıca hem Android hem de iOS platformlarında kullanıma sunulan yenilenmiş video düzenleyici, çok klipli düzenlemeyi destekleyen evrensel bir zaman çizelgesi ve kolay düzenleme için uyarlanabilir bir tuval ile daha hızlı ve kullanıcı dostu bir arayüz sunuyor. Bu sayede kullanıcılar, düzenlemeyi nasıl yapacaklarını çözmeye daha az zaman ayırıyor.Yeni güncellemelerle birlikte, harika videolar oluşturmak için iki önemli kişiselleştirme aracı eklendi. Android ve iOS kullanıcıları artık Fotoğraflar'ın müzik kitaplığını kolayca tarayarak videolarına duygusal bir hava katacak mükemmel bir film müziği seçebiliyor.Android cihazlarda kullanıma sunulan bir diğer özellik ise özel metin ekleme seçeneği. Kullanıcılar, hikâyelerine bağlam veya yaratıcı bir dokunuş eklemek amacıyla yeni yazı tipleri, renkler ve arka planlar kullanarak metin katmanlarını kişiselleştiriyor.Son olarak, yenilenen düzenleyici artık Android'de bireysel video klipler için varsayılan video düzenleyici olarak belirlendi. Kullanıcılar, galerilerindeki herhangi bir videoyu açıp düzenleme seçeneğine dokunarak bu yeni aracı kullanmaya başlıyor. Bu yeni düzenleyici sayesinde tek bir video klibe bile müzik ve metin eklenebiliyor, bu da daha özelleştirilmiş bir görünüm sağlıyor.