Süper Bilgisayar Tanıtıldı!

Teknoloji dünyasında ses getiren Tiiny AI süper bilgisayar, avuç içi boyutlarıyla dikkat çekiyor. Bu yeni cihaz, devasa yapay zeka modellerini yerel olarak çalıştırma yeteneğine sahiptir. Tiiny AI girişimi, NVIDIA DGX Spark gibi pahalı donanımlara uygun fiyatlı bir alternatif sunmayı hedefliyor. Kullanıcılar artık internete ihtiyaç duymadan büyük dil modellerini (LLM) kullanabilecektir.Piyasaya sürülen bu cihaz, sadece 300 gram ağırlığındadır. Fiziksel boyutları ise 14.2 x 8 x 2.53 cm ölçülerindedir. Küçük yapısına rağmen Tiiny AI süper bilgisayar, 120 milyar parametreli modelleri başarıyla çalıştırıyor. Cihazın kalbinde 12 çekirdekli ARMv9.2 işlemci yer alıyor. Ayrıca bu sisteme özel bir heterojen modül eşlik ediyor.Cihaz, yapay zeka işlemleri için yaklaşık 190 TOPS gücünde bir hesaplama performansı sunuyor. Sistem, 80 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB SSD depolama alanı ile geliyor. Bu yüksek bellek kapasitesi sayesinde agresif niceleme teknikleri uygulanabiliyor. Böylece Llama, Qwen ve Mistral gibi popüler açık kaynaklı modeller sorunsuz çalışıyor.Şirket, performansı artırmak için TurboSparse adlı bir teknik kullanıyor. Bu yöntem, çıkarım verimliliğini önemli ölçüde iyileştiriyor. Bununla birlikte PowerInfer motoru, iş yükünü işlemci ve NPU arasında dinamik olarak dağıtıyor. Cihazın CES 2026 fuarında sergilenmesi bekleniyor.