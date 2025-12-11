Alev alev yanan kimya fabrikasının son hali böyle görüntülendi

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde madeni yağ üretimi yapan Bahadır Kimya Fabrikası’nda dün öğle saatlerinde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 10 saatlik yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Olay sırasında fabrikada bulunan 70 işçi herhangi bir yaralanma olmadan tahliye edildi. AFAD koordinasyonunda yürütülen müdahalede, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile çevre illerden gelen takviye ekiplerin de aralarında bulunduğu toplam 262 personel ve 52 araç görev yaptı. Kırıkkale Belediyesi ve İl Özel İdare ekipleri de enkaz oluşan alanlarda destek sağladı. Vali Mehmet Makas, gece boyunca süren söndürme ve soğutma çalışmalarını olay yerinde takip etti. Belediye Başkanı Ahmet Önal da yangın bölgesine gelerek Fen İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bölgede güvenliği sağlamak amacıyla çok sayıda emniyet ve jandarma ekibi görevlendirildi. Ekipler, trafik akışını kontrol altında tutarken vatandaşların tehlikeli bölgelere yaklaşmasına izin vermedi.Yangında ciddi hasar alan ve büyük bölümü enkaza dönen fabrikanın gün ağarınca havadan çekilen görüntülerinde, üretim tesislerinin tamamen kullanılamaz hale geldiği görüldü. Çatının büyük bir kısmının çöktüğü, depo ve üretim alanlarının tamamen yandığı görüldü. Yangın nedeniyle ciddi hasar gören fabrikanın tam sigorta ve kasko güvencesi bulunduğu, hasar tespitlerinin ardından üretim faaliyetlerinin yeniden başlayabilmesi için ilgili kurumlarca destek sağlanacağı ifade edildi.