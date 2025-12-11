  • USD: 42,53 - 42,61
  • EURO: 49,77 - 49,86
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sivas'ta kar yağışı etkisini artırdı

Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini artırırken, karayolları ekipleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Ekleme: 11.12.2025 - 15:15 Güncelleme: 11.12.2025 - 15:15 / Editör: Fehmi Öztürk
Sivas'ta kar yağışı etkisini artırdı
Kentte bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, bu sabah saatlerinde sıfır dereceye kadar düştü.

Kent merkezinde aralıklarla yağmur kendini gösterirken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı görüldü.

Sivas'ta kar yağışı etkisini artırdı

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Sivas-Malatya kara yolunun 53'üncü kilometresinde yer alan Yağdonduran Geçidi civarında yoğun kar yağışı etkili oldu.

Aynı zamanda sis nedeniyle görüş mesafesinin de düştüğü bölgede, sürücüler zor anlar yaşadı.

Sivas'ta kar yağışı etkisini artırdı

UYARILAR YAPILDI

Karayolları ekipleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı. Bölgede kar yağışının aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Malatya yönüne gidecek olan araç sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.