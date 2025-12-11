Sivas'ta kar yağışı etkisini artırdı

Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini artırırken, karayolları ekipleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Kentte bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, bu sabah saatlerinde sıfır dereceye kadar düştü.Kent merkezinde aralıklarla yağmur kendini gösterirken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı görüldü.Sivas-Malatya kara yolunun 53'üncü kilometresinde yer alan Yağdonduran Geçidi civarında yoğun kar yağışı etkili oldu.Aynı zamanda sis nedeniyle görüş mesafesinin de düştüğü bölgede, sürücüler zor anlar yaşadı.Karayolları ekipleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı. Bölgede kar yağışının aralıklarla etkili olması bekleniyor.Malatya yönüne gidecek olan araç sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.