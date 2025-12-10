Yılbaşı öncesi 'sahte alkol' operasyonu: 2 bin litre ele geçirildi!

Adana'da polis yılbaşı öncesi düzenlediği operasyonda sahte içki üretiminde kullanılacağı değerlendirilen 2 bin 80 litre kaçak etil alkol ve 174 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya yüklü miktarda sahte ve kaçak içki sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti.5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDAEkipler, Yüreğir ve Seyhan ilçesinde belirlenen çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda, 2 bin 80 litre kaçak etil alkol, 174 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi. Operasyonlarda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.