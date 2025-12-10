Temizlik Sırasında Hayatını Kaybetti!

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığında görev yapan Hakan Katırcı'nın eşi Ümran Katırcı (34), evinde temizlik yaptığı sırada kullandığı kimyasal maddelerin etkisiyle fenalaştı. İddiaya göre Katırcı, temizlik ürünlerini karıştırdı ve kısa süre sonra ortaya çıkan gaz nedeniyle solunum güçlüğü yaşamaya başladı.Durumu eşine telefonla bildiren genç kadın, kısa süre sonra bilincini kaybetti. Eve gelen Hakan Katırcı, eşini baygın halde buldu ve kalp masajı yaparak müdahale etmeye çalıştı. Ardından çağrılan ambulansla Trabzon Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ümran Katırcı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Üç çocuk annesi Ümran Katırcı'nın cenazesi, Fatih Merkez Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Geçit Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Aile, yakınları ve sevenleri genç kadını gözyaşlarıyla uğurladı.