Yunan bakandan küstah ifadeler! Türkiye-Libya mutabakatını hedef aldı

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, dün Başbakan Kiryakos Miçotakis'i temsilen Atina'daki Eski Parlamento Binası'nda düzenlenen bir törende hem küstah ifadelerle Türkiye'yi hedef aldı hem de Yunanistan'ın yeni savunma doktrini hakkında açıklamalarda bulundu.Dendias, ülkesinin yeni bir caydırıcılık doktrini oluşturduğunu vurgulayarak, Silahlı Kuvvetlerin kapsamlı bir şekilde reforme edilmesi için 2030 Gündemi'ni hazırladık; özellikle Ege'nin doğusunda, ülkemizin deniz, denizaltı ve hava sahasının savunulmasına ilişkin farklı bir anlayış ortaya koyduk' ifadelerini kullandı.Dendias, Yunanistan'ın 'tamamen yeni bir savunma doktrini' benimsediğini belirterek şunları söyledi:'Artık Ege'yi yalnızca donanmamızın savunduğu bir alan olarak görmüyoruz. Yeni doktrinimizle Ege'nin korunmasını füze topçusuna da devrediyoruz. Böylece filomuzun büyük bir bölümü, özellikle de yeni fırkateynlerimiz, Ege'de sabit şekilde tutulmaktan kurtulacak ve Doğu Akdeniz'in tamamında serbest bir caydırıcı güç olarak faaliyet gösterebilecek.'Yeni caydırıcılık anlayışının çok katmanlı bir savunma sistemi içerdiğinin altını çizen Dendias ayrıca şunları kaydetti:'Ülkemizin üzerinde beş ayrı savunma katmanı inşa ediyoruz: bir anti-balistik kalkan, bir hava savunma kalkanı, bir insansız hava aracı karşıtı kalkan, deniz alanı için füze topçusuna dayalı bir kalkan ve Ege'nin denizaltı alanını güçlendiren bir kalkan. Bu, Helenizmin savunmasında yepyeni bir unsurun hayata geçirilmesidir.'Yunan bakan ayrıca, skandal ifadelerle Türkiye'nin Libya ile imzaladığı mutabakatı hedef alarak, bunun 'hukuken geçersiz' ve 'temelsiz' olduğunu iddia etti.Dendias küstahça, 'Duymak isteyenlere de duymamazlıktan gelenlere de tekrar etmek istiyorum. Yunanistan'ın Türkiye-Libya mutabakatının fiilen dayatılmasını kabul etmesi gibi bir ihtimal yoktur.' ifadelerini kullandı.Yunan bakan yakın zamanda yaptığı bir başka açıklamada da, 'Savunma doktrinimizi tamamen yeniledik. Ege artık sadece donanmaya emanet edilmeyecek. Yüzlerce adaya konuşlandırılacak hareketli füze topçusu bölgeyi karadan kilitleyecek. Donanma ise daralan Ege'ye bağlı kalmadan serbest biçimde operasyon yapabilecek.' demişti.