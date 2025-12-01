Meteoroloji Uyardı! Marmara'da Sağanak...

Marmara Bölgesinde sağanak yağışlar etkili oluyor. Bölgede gündüz sıcaklıkları en yüksek 15-16 derecelerde ölçülüyor.Ege Bölgesinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim. Günün en yüksek sıcaklıkları İzmir'de 18, Denizli'de 15, Afyonkarahisar'da 11 derece ölçülüyor. Salı günü de bölgede benzer bir hava durumu bekleniyor.Akdeniz Bölgesinin yer yer doğusunda sağanak yağışlar devam ediyor. Bölgenin kalanında parçalı bulutlu bir hava var. Gündüz sıcaklıkları Antalya'da 21, Adana'da 20, Hatay'da 18 derece ölçülüyor.İç Anadolu Bölgesinde yağmurlu bir hava var. Sıcaklıklar bölgenin batısında en yüksek 11-12, doğusunda 8-9 derecelerde ölçülüyor.Karadeniz Bölgesinde sağanak yağışlar etkili oluyor. Sıcaklıklar Bolu'da 11, Samsun'da 16, Trabzon'da 17 derece ölçülüyor.Doğu Anadolu Bölgesinin genelinde hava yağışlı. Bölgenin kuzey ve güney kesimlerinde bu yağışlar karla karışık yağmur şeklinde kendini gösteriyor. Gündüz sıcaklıkları ise 5 ile 10 derece arasında ölçülüyor.Güneydoğu Anadolu Bölgesinde parçalı bulutlu bir hava görülüyor. Günün en yüksek sıcaklıkları Gaziantep'te 16, Diyarbakır'da 13, Şanlıurfa'da 15 derece ölçülüyor.