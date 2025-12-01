İstanbul'da ulaşım çilesi bitmiyor! Seferler durdu

İstanbul'da metrobüs arızası nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Arızalanan metrobüs çekiciyle kaldırılırken iki yönde de oluşan yoğunluk bir süre daha devam etti.

İstanbul'da ulaşım çile haline gelmeye devam ediyor.Sabah saatlerinde okula ya da işe gitmek üzere evden çıkan vatandaşlar, uzun süre beklemek zorunda kalıyor.Bugün İstanbul'da yağmur nedeniyle ulaşan trafiğe bir de metrobüs arızası eklendi.Avcılar, Şükrübey metrobüs durağında arızalanan araç nedeniyle seferler de durdu.İşlerine gitmek için metrobüs durağına gelenler uzun süre beklemek zorunda kaldı.Arızalanan metrobüs çekiciyle kaldırılırken iki yönde de oluşan yoğunluk bir süre daha devam etti.