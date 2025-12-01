Hatay'da Fuhuş Operasyonu! Gizli Bölmeden Çıktılar...

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Dörtyol ilçesinde faaliyet gösteren masaj salonlarının denetimi, genel asayiş ve kamu düzenin sağlanması, fuhuş ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik denetim yapıldı.Yapılan baskında iş yeri içerisine yapılan gizli bölme içerisinde çalışma izni olmayan ve fuhuşa sürüklenen 9 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.Gözaltına alınan şahıslara toplam 114 bin 940 TL idari para cezası uygulandı.Suçta elde edildiği tespit edilen 256 bin 700 TL para ele geçirildi.İş yeri sahibi A.K. adlı şahıs fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçundan yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.