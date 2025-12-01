Altın fiyatları fırladı! Gram altın yükselişe geçti

Haftalardır düşüşlere doymayan altın fiyatları bir anda yükselişe geçti. Geçen haftayı büyük düşüşlerle açan altın kendini toparlamaya başladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 1 Aralık Pazartesi 2025 altın fiyatları...