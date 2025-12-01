15 Yaş Altına Sosyal Medya Yasaklanıyor!

Son dönemde Avrupa'da ve farklı ülkelerde çocukların sosyal medyaya erişiminin engellenmesine yönelik çalışmalar dikkat çekerken ülkemizde de ilk adımlar atıldı. Hazırlıkların kısa sürede tamamlanması bekleniyor.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu ile yapılan görüşmede çocukları dijital ortamların zararlarından korumak amacıyla sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirmeye hazırlandıklarını açıkladı.Yeni düzenlemeye göre, 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medya platformlarına girmesi tamamen yasaklanacak. Taslak, hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından ortaklaşa hazırlanıyor.Taslağa göre 13 yaş altındaki kullanıcıların sosyal medya erişimi tamamen engellenirken, 13-16 yaş arasındaki kullanıcılar için ebeveyn izni ve denetimini zorunlu hale geliyor. Yaş sınırı konusunda 15 ya da 16 konusunda bir esneklik olabilir. Ebeveynlere bu konuda özel bir dijital onay sistemi düşünülürken platformlara yaş doğrulama sistemleri kurma zorunluluğu da getirilecek.Yasağın nasıl uygulanacağı merak konusu. Uzmanlar, yaş doğrulamanın teknik olarak zor olduğunu, ancak kimlik doğrulama gibi yöntemlerin gündeme gelebileceğini söylüyor. Sosyal medya şirketlerine ciddi yaptırımlar ve para cezaları da gündemde. Düzenlemenin 2026 yılı başında Meclis'e sunulması bekleniyor.