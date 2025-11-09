Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan Dönüşü Açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Günü kutlamaları kapsamında gerçekleştirdiği Bakü ziyaretinin ardından dönüş yolunda uçakta içinde Beyaz Tv'den Melissa Bağcı'nın da bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ Savaşı'nın beşinci yılında Türkiye'nin verdiği desteği hatırlatarak, bu sürecin Türk dünyası açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Karabağ zaferi sadece Azerbaycan'ın değil, Türk dünyasının bir zaferidir. O gün ‘Türkiye sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındadır' dedik ve bu sözümüzde durduk. Türk SİHA'ları, Türk aklının ve cesaretinin sembolü haline geldi. Şimdi Karabağ'da büyük bir kalkınma hamlesi var, bu başarı İlham Aliyev'in güçlü liderliğinin bir göstergesidir.” dedi.Gazze'deki insani krize ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yardımlarını tüm engellemelere rağmen sürdürdüğünü vurguladı:“17'nci iyilik gemimiz El-Ariş'e ulaştı. Ancak yardım koridorları kasıtlı olarak tıkanıyor. Günlük 600 tır yardıma izin sözü verilmişti ama bu söz tutulmuyor. Biz yardımların Filistinli kardeşlerimize ulaşması için yoğun çaba gösteriyoruz. Bu sadece bir yardım değil, insanlık meselesidir.” ifadelerini kullandı.Suriye'deki geri dönüş süreciyle ilgili bir soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sığınmacılar konusu muhalefet tarafından çok istismar edildi. Biz ensarız, onlar muhacir. Onları kapı dışarı edemeyiz.” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar 1 milyon 290 bin Suriyelinin ülkelerine geri döndüğünü belirterek, “Gazze'ye de deprem bölgesinden boşa çıkacak konteynerlerin gönderilmesi için hazırlık yapıyoruz.” diye konuştu.Sudan'daki iç savaşa değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarın sağlanması için diplomatik girişimlerini sürdüreceğini vurguladı:“Sudan'da yaşanan her acı, bizim yüreğimizi yakıyor. Çocuklar açlıkla, hastalıkla mücadele ediyor. Bu ihtilafın sona ermesi için diyalog yoluyla çözüm bulunması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye olarak orada yaşananları uzaktan izleyemeyiz.” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hava savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik adımlara da değindi.“Eurofighter konusunda gerek İngiltere gerek Almanya ile olumlu adımlar attık. Katar ve Umman'la da görüşmeler sürüyor. Bu anlaşmalar sonuçlanırsa ülkemiz için önemli kazanımlar olacak. F-35 konusunda da ABD Başkanı Trump'la yaptığımız son görüşmede olumlu gelişmeler yaşandı. Verilen sözlerin tutulmasını temenni ediyoruz.” ifadelerini kullandı.Cumhur İttifakı'na ilişkin tartışmalara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayın Devlet Bahçeli ile aramızda herhangi bir sorun yok. Bu hafta içerisinde ya ben kendilerini ziyaret ederim ya da kendilerini davet ederiz. İttifakımızda sıkıntı söz konusu değildir.” dedi.CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son açıklamaları hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Özgür Özel'in yaptığına karşı dava açtık. En son 200 bin lira kazandık, bu da vakıflara gidecek. Şunu açıkça söyleyeyim: Bu dil, ne devlet geleneğimize ne de milletimizin vakarına yakışıyor. Biz CHP'nin seviyesine inmeyiz.” dedi.2024'ün “Aile Yılı” olarak ilan edilmesinin ardından yürütülen çalışmalara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aile bizim medeniyetimizin köküdür. LGBT gibi sapkınlıklara asla fırsat vermeyiz.” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin nüfus artış hızına dikkat çekerek, “Şu anda oran 1,7'de. Bu bir intihardır. Boşuna en az 3 çocuk demiyoruz. Neden 4 olmasın, 5 olmasın?” ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı görüşmede, Pakistan-Afganistan geriliminin gündeme geldiğini söyledi:“Bu hafta içinde Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ve MİT Başkanımız İbrahim Kalın üçlü bir Pakistan ziyareti gerçekleştirecek. Doha'da başlayan süreci Ankara'da bir sonuca bağlamak istiyoruz. Amacımız kalıcı ateşkes ve barış.” dedi.