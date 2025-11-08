Yamaç paraşütü Milli Takımı Anamur’da belirleniyor

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması Türkiye Şampiyonası Süper Finali, 7-9 Kasım 2025 tarihlerinde Anamur ilçesindeki Eski Radar Tepesi'nde gerçekleştiriliyor. Gökyüzünde büyük bir heyecana sahne olacak organizasyonda, ülkenin dört bir yanından 60 seçkin sporcu, Türkiye'nin en iyisi olabilmek için mücadele edecek. Etkinliğe ayrıca Türkiye Hava Sporları Federasyonu yetkilileri, UMKE ve AFAD ekipleri de katılım sağlayarak yarışmanın güvenli bir şekilde yürütülmesine destek verecek. Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yamaç Paraşütü Antrenörü ve etkinlik organizatörü Muhammet Demir, yarışmanın 'hedef branşında' yapılacağını ve yılın en prestijli hava sporu etkinliği olma özelliği taşıdığını vurguladı.Demir, yaptığı açıklamada şunları söyledi: 'Anamur'da düzenlenecek bu yarışma, sezonun son ve en önemli ayağı. Dereceye giren sporcular, milli sporcu olma hakkı kazanacaklar.'' Dedi. Sporcular, hedef noktasına en hassas ve kontrollü inişi yapabilmek için mücadele edecek. Yarışma sonunda derece elde eden pilotlar, 2026 Yamaç Paraşütü Milli Takımı kadrosuna seçilme hakkı kazanacak. Anamur'un uygun rüzgâr koşulları ve geniş sahil şeridi sayesinde, süper finalin hem sporcular hem de izleyiciler için heyecan dolu bir atmosferde geçmesi bekleniyor. Yarışmalar, halkın katılımına açık olacak ve tribün alanlarından ücretsiz olarak izlenebilecek. Ayrıca etkinlik boyunca yarışma anları sosyal medya platformları üzerinden de paylaşılacak.Yarışma öncesinde Anamur Kaymakamı Kemal Duru, etkinliğin gerçekleştirileceği kalkış ve iniş alanlarında incelemelerde bulundu. Milli takım sporcusu ve yarışma hakem heyeti ile birlikte sahada yapılan kontrollerde parkur güvenliği, rüzgâr yönleri, seyirci alanları ve organizasyon düzenlemeleri değerlendirildi. Kaymakam Duru, Anamur'un bu prestijli şampiyonaya en iyi şekilde ev sahipliği yapması için tüm kurumların gerekli hazırlıkları titizlikle yürüttüğünü belirtti.