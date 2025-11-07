Eşi ve Çocuğundan Haber Alınamıyordu! İlk Kez Konuştu...

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım Pazar günü yaşanan olayda, 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'dan evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.Anne ve oğlunu bulmak için başlatılan arama çalışmaları aralıksız sürüyor.Huriye Helvacı'nın eşi Bayram Helvacı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Helvacı, herhangi bir aile sorunlarının olmadığını, eşinin telefonunun en son sinyalinin alındığı köyle bir ilişkilerinin olmadığını ifade etti.Eşinin kaybolduğu gün kendisinin işte olduğunu ifade eden Helvacı, 'Pazar günü sabah saat 07.00'de ben iş için evden çıktım. Saat 13.00 gibi evden çıkıyor. Ben gece saat 23.30'da eve geliyorum, evde olmadığını görüyorum. Yakın akrabaları aramaya başlıyorum. Akrabaları, gerekli yerleri aramam pazartesi öğlen saatlerini buluyor. Emin olduktan sonra kolluk kuvvetlerine haber verdim. O saatten sonra eşimi de telefonla aradım, hiçbir şekilde telefonla ulaşamadım. Telefon kapalı.' dedi.Evde bir sorun yaşamadıklarını ifade eden Helvacı, 'Hayır, herhangi bir sorunumuz yoktu, evliliğimiz normal devam ediyordu. İki çocuğumuz var. Kızım 16 yaşında, liseye gidiyor. Diğeri de 5 yaşında olan kayıp çocuğum. Bu çevrede sinyal alındığı için arama yapılıyor. Çevre köylere de her gün bakılıyor. Ama maalesef bulamıyoruz. Bu köyle hiçbir bağlantımız yok. Bu köyle ne benim ne de eşimin bir bağlantısı yok.' diye konuştu.Daha önce böyle bir durum yaşanmadığını da kaydeden Helvacı, 'İlk defa böyle bir durum oluyor. Çarşıya çıkardı. Benden habersiz uzak bir yere gitmezdi. Hastaneye gidecekse bile, ‘Hastaneye gideceğim, buraya gideceğim' derdi. Mutlaka nereye gidecekse haberim olurdu. Kendi köyüne giderken bile ‘Biz köye gideceğiz, gidebilir miyiz?' diye izin alıp giderdi.' şeklinde konuştu.Eşi ve çocuğu kaybolmadan önce bir anormallik hissetmediğini kaydeden Helvacı, şu ifadeleri kullandı:Son günlerde dikkatimi çeken bir şey olmadı. Olsaydı müdahale ederdim. Çocuklarıyla gayet iletişimi iyiydi. Bakardı, ilgilenirdi. Çocuk ona düşkündü. İletişim düşük olsa çocuk ondan uzak dururdu. Annesini severdi, ikisi de birbirine düşkündü. Maalesef şüphelendiğim birisi de yok.'Umudumuz devam ediyor' ifadelerine yer veren Helvacı, 'İnşallah bulunur. Temennimiz o yönde. Bütün devlet kurumları burada, devletimiz yanımızda.' dedi.