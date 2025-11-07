Bakan Yerlikaya duyurdu! 45 ilde 178 FETÖ şüphelisi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.Son 2 haftada 45 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında yakalanan 178 şüpheliden 67'sinin tutuklandığını ve 48'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini ifade etti.Yerlikaya, şunları kaydetti:Operasyonlarda yakalanan şüpheliler örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmak, terör örgütünün finans yapılanması, öğrenci yapılanması, güncel yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak suçlarından aranıyordu. Operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.