Altın yükselişe geçti! İşte güncel fiyatlar

Altın fiyatlarında 52 haftadır süren yükseliş 3 hafta önce yaşana sert düşüşle durdu. Haftalardır düştükçe düşen altın fiyatları haftanın son günlerinde kendini toparlamaya başladı. Dün günü 5 bin 399,19 TL'den açan gram altın, bugün 5 bin 420,64 TL seviyesine çıktı. Çeyrek altın ise 9 bin 182,00 TL seviyesinden işlem görüyor. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 7 Kasım altın fiyatları...7 KASIM 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARIAlış: 5.419,88Satış: 5.420,64Alış: 9.098,00Satış: 9.182,00Alış: 18.019,00Satış: 18.175,00Alış: 35.927,00Satış: 36.223,00