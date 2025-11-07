Alpedo’dan laboratuvar iddialarına açıklama

Alpedo Dondurma İşletme Müdürü Gıda Mühendisi Erdoğan Bayır, yaptığı açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: 'Son günlerde bazı basın organlarında yer alan laboratuvar sonuçlarıyla ilgili iddialar tamamen asılsızdır. Bahsi geçen ürünler tamamen ihracat amacıyla üretilmiştir. Üretim sonrasında kendi laboratuvarımızda yapılan analizlerde sonuçlarımız uygundu. Ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne (KSÜ) teyit amaçlı olarak numunelerimizi gönderdik. Ancak analiz sürecinde yaşanan gecikme ve numunelerin bekleme şartlarına bağlı olarak farklı sonuçlar çıkmıştır' dedi.Bayır, konuyla ilgili olarak ikinci bir bakanlık onaylı, akredite laboratuvarda yapılan analizlerin kendi sonuçlarıyla tam uyumlu olduğunu ifade ederek, 'Ürünlerimiz bu doğrulama sonrasında ihraç edilmiştir. İhracat yapılan ülkede de gümrük mevzuatına göre analizler yapılmış ve ürünlerimiz sorunsuz şekilde tüketime sunulmuştur. Biz üretimimizden eminiz, bu işletmeden uygunsuz bir ürün çıkması mümkün değildir' diye konuştu.Firmanın avukatı Mesut Çakar ise, yapılan haberlerin algı oluşturma amacı taşıdığını belirterek şu açıklamayı yaptı: 'Sabah saatlerinde yayımlanan söz konusu haberleri biz de şaşkınlıkla öğrendik. Teknik ekibimiz ve gıda mühendislerimiz konuyla ilgili gerekli incelemeleri yaptı. Söz konusu ürünler ihracat amacıyla hazırlanmıştır ve hem firma laboratuvarında hem de bakanlık onaylı laboratuvarlarda yapılan testlerde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. KSÜ'den gelen farklı sonuçlar, numunelerin zamanında ve uygun şartlarda analiz edilmemesinden kaynaklanmış olabilir. Haberde öne sürülen iddiaların gerçekle hiçbir ilgisi yoktur' ifadesini kaybetti.Çakar, haberi yapan kişi ve kurumlar hakkında adli sürecin başlatıldığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı: 'Alpedo, 1970'li yıllardan bu yana hem Türkiye'ye hem de dünyanın birçok ülkesine ihracat yapan köklü bir markadır. Kalite, hijyen ve gıda güvenliği ilkelerinden asla taviz vermeyiz. Kamuoyunun gönlü rahat olsun; ürünlerimiz güvenlidir' diye konuştu.