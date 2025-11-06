Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff duyurdu! Bir ülke daha İbrahim Anlaşmaları'na katılacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, bazı Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki ilişkileri normalleştirmek amacıyla 15 Eylül 2020'de imzalanan İbrahim Anlaşmaları'na bu gece itibarıyla bir ülkenin daha katılacağını duyurdu. ABD basını, İbrahim Anlaşmalarına katılacak ülkenin Kazakistan olduğunu bildirdi.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, bu gece itibarıyla İbrahim Anlaşmaları'na bir ülkenin daha katılacağını duyurdu.ABD basını, İbrahim Anlaşmalarına katılacak ülkenin Kazakistan olduğunu bildirdi.TRUMP 'İBRAHİM ANLAŞMALARI'NIN GENİŞLEMESİNİ BEKLİYORUM' DEMİŞTİABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, İbrahim Anlaşmaları´na katılacak ülkelerin sayısının artmasını beklediğini ve Suudi Arabistan´ın da bu sürece katılmasını umduğunu açıklamıştı.İBRAHİM ANLAŞMASINDA HANGİ ÜLKELER VAR?İbrahim Anlaşmaları, 15 Eylül 2020'de ABD'nin diplomatik temaslarıyla gerçekleşen, İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecini başlatan mutabakatlar olarak biliniyor.İsrail, BAE ve Bahreyn arasında imzalanan anlaşmaya daha sonra Fas ve Sudan da katılmıştı.