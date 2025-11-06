Şener Üşümezsoy, Marmara depremi için orayı işaret etti! Asıl risk bu bölgede

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara depremi için yeni bir bölgeyi işaret etti. Üşümezsoy, “Adalar Fayı kırılacak” iddialarına katılmadığını belirterek dikkatleri Marmara Denizi’nin güneyine çevirdi.

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Üşümezsoy, “Adalar Fayı kırılacak” iddialarına karşı çıktı.Üşümezsoy, asıl tehlikenin Marmara'nın güneyinde, Yalova açıklarında biriktiğini vurguladı.1İstanbul'da 1509, 1719, 1766, 1894 ve 1999 depremlerini hatırlatan uzman isim şunları söyledi:1894 yılında kırılan fay İstanbul ve Anadolu bloğu arasındaki stresi boşalttı. Doğudaki devamı ise 1999'daki stresi boşalttı.Burada kırılmış bir kemiğin kaynamadan kırılamayacağı için yeniden birleşip kırılması gerekir'Üşümezsoy, 1999 Gölcük Depremi'nin Adalar Fayı üzerindeki enerjiyi büyük ölçüde boşalttığını vurgulayarak, 'Risk kuzeyde değil, güneyde. Enerji 1999 sonrası güneye aktı, bu yüzden stres Çınarcık-Esenköy-Bozburun hattında yoğunlaşıyor' ifadelerini kullandı.