Meteoroloji Uyardı! Yağışlar Kapıda...

Hava durumu ile ilgili yapılan son dakika açıklamasının detayları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Meteoroloji'den hava durumuna ilişkin yapılan açıklamaya göre; sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. İstanbul, Ankara, Bursa, Muğla ve Antalya gibi birçok il için sağanak yağış uyarısı gelirken ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde olacağı kaydedildi. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 6 Kasım 2025 hava durumu tahmin raporu...Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; ülke genelinin parçalı çok bulutlu, Marmara'nın batısı, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Bursa, Kocaeli, Aydın, Muğla, Aksaray, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.Öte yandan hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.Meteoroloji'den hava durumuna ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Bursa ve Kocaeli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.BURSA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANAKKALE °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimeleri ile Aydın ve Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 19°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 22°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 23°CParçalı bulutluMUĞLA °C, 23°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 32°CAz bulutluANTALYA °C, 28°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 29°CAz bulutluISPARTA °C, 22°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı çok bulutlu, bölgenin batısı ile Aksaray, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 19°CParçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 19°CParçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 20°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıNEVŞEHİR °C, 19°CParçalı bulutluParçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.BOLU °C, 21°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 19°CParçalı yer yer çok bulutluSİNOP °C, 21°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 18°CParçalı bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.AMASYA °C, 20°CParçalı bulutluRİZE °C, 19°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 18°CParçalı bulutluTRABZON °C, 18°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 15°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 15°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 19°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 15°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 24°CAz bulutluGAZİANTEP °C, 25°CAz bulutluMARDİN °C, 24°CAz bulutluSİİRT °C, 24°CAz bulutlu'