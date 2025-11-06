İmamoğlu Ailesinin İfadelerinde Çarpıcı Detaylar!

İBB'nin tutuklu eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'çıkar amaçlı suç örgütü' soruşturması kapsamında, İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde ifade verdi. İfade işlemlerine, Ekrem İmamoğlu'nun 'Her şeyim şeffaf' diyerek açıkladığı mal bildirim beyanında yer almayan Sarıyer Emirgan'daki yaklaşık 1.5 milyar TL (50 milyon dolar) değerinde 3 süper lüks villası damga vurdu.Bilindiği gibi daha önce işadamı Ali Nuhoğlu'nun, hak edişlerini almak için Sarıyer Emirgan'da Boğaz manzaralı, değeri 50 milyon doları bulan 3 villayı yalnızca 15 milyon liraya İmamoğlu İnşaat'a devrettiği ortaya çıkmıştı.Baba Hasan İmamoğlu'na işte bu Emirgan'daki villa alım süreciyle ilgili Güllüce Tarım'ın İmamoğlu İnşaat tarafından satın alınma süreci soruldu. Güllüce Tarım şirketinin İmamoğlu İnşaat tarafından satın alımıyla ilgili herhangi bir bilgisinin olmadığını iddia eden baba İmamoğlu, bu tür işlemlerle firmanın genel müdürü olan Tuncay Yılmaz'ın ilgilendiğini söyledi.Baba Hasan İmamoğlu, Güllüce Tarım Gıda İnşaat ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin geçmişte kendisine ait olduğunu ancak 2022 sonunda hisselerini genel müdür Tuncay Yılmaz'a devrettiğini söyleyerek adres şaşırttı.Emirgan'da bulunan İmamoğlu'na ait villalar için söz konusu şirket üzerinden 3 adet taşınmazın 31 milyon lira değeri olmasına rağmen şirkete 15 milyon lira ödeme dışında başkaca ödeme tespit edilememişti. Bunun nedeni sorulan Hasan İmamoğlu topu yine Tuncay Yılmaz'a atarak bu işlerle onun ilgilendiğini dile getirdi.Soruşturmaya konu olan Emirgan'daki 3 villa, Ekrem İmamoğlu'nun şirketi olan İmamoğlu İnşaat'ın sahibi olduğu paravan şirket Güllüce Tarımcılık Sanayi Tic. A.Ş adına alınmıştı. Güllüce Tarımcılık'ta tek yetkili görülen kişi ise kayıtdışı para soruşturmasında ve şimdiki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu olan İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'dı.Faaliyet alanı gıda ve tarım olan Güllüce Tarımcılık A.Ş paravan olarak kullanıldı, villalar şirket üzerine alındı. Villaların üzerinde görüldüğü Güllüce Tarımcılık A.Ş.'nin sahipliği daha sonradan İmamoğlu İnşaat'a geçti.Güllüce Tarımcılık A.Ş, 2021 yılında, kamuoyunda İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Florya Akvaryum AVM'nin sahibi ve itirafçı olan işadamı Ali Nuhoğlu tarafından kuruldu. Şirket kurulduktan sonra villaları satın aldı. Hiçbir ticari faaliyette bulunmadı.Nuhoğlu, 2024 yerel seçimlerine 23 gün kala Ekrem İmamoğlu'nun medyaya servis edilen mal beyanını açıkladığı 7 Mart 2024 tarihinde şirketi üzerindeki taşınmazlar ve villalarla birlikte tamamen İmamoğlu İnşaat'a devretti. Bunun için komik bir bedel olan sadece 15 milyon lira ödendi.İşadamı Ali Nuhoğlu, İSKİ'den yaklaşık 500 milyon liralık alacaklarını alabilmek için söz konusu villaları, sahip olduğu Güllüce Tarımcılık şirketi üzerinden alarak İmamoğlu'na devretmiş oldu. Nuhoğlu'nun, villa kıyağının ardından kısa sürede sadece İSKİ'den 212 milyonluk kamu ihalesi aldığı belirlendi. İtirafçı Ali Nuhoğlu ifadesinde de bu durumu belgeleriyle soruşturma birimlerine sundu. Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz yılki yerel seçimler esnasında patlayan skandalla ilgili televizyonda, 'Gizlimiz saklımız yok yani. Oradaki mülkümüz, vesairemiz de İmamoğlu İnşaat üzerindedir' diyerek villaları aldıklarını ayrıntı vermeden geçiştirmişti.Oğul Mehmet Selim İmamoğlu'na Ludio' isimli teknenin alımı soruldu. Ekrem İmamoğlu'ndan teknenin alındığı gün oğlunun hesabına 772 bin lira para girişi olduğu saptandı. MASAK, teknenin alımında babasından alınan bu paranın kullanıldığı tespitinde bulundu. Oğul İmamoğlu da, 'Tekneyi babamdan gelen parayla satın aldığım doğrudur' ifadelerini kullandı.Oğul İmamoğlu'na, Hırvatistan'da kurduğu inşaat ve yat şirketleri soruldu. Şirketleri kurmak için annesinin yıllarca yaptığı birikimleri kullandığını ileri sürdü. 318 bin euro ile ilgili ifade veren dede Hasan İmamoğlu, parayı torununa destek için kendi birikiminden gönderdiğini söyledi. Savcılık ise transferin para aklama faaliyeti çerçevesinde gerçekleştiği değerlendirmesinde bulundu.