CHP'li İzmir'de çöp dağı! Vatandaş isyan etti

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanı'nın ilçe belediyesi tarafından çöp toplama sahası olarak kullanılması tepkilere neden oldu.Bir grup Uzundere kentsel dönüşüm mağduru, yanlıştan dönüşmesini istedi.Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, şunları söyledi:İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 15 yıldır yapamadığı Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'ni şimdi Karabağlar Uzundere halkının sırtına yeni bir yük olarak bindirmesi, artık sabrımızı taşırmıştır.Kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilen bölgelerin, bugün vahşi depolama alanı, katı atık depolama alanı haline getirilmesi, sadece kötü bir yönetim örneği değil, aynı zamanda Uzundere halkına yapılmış büyük bir saygısızlıktır.Biz bu alanlarda hakkımız olan modern konutlar, sosyal alanlar, yeşil parklar beklerken, karşımıza çöp kamyonlarıyla gelmenizi kabul etmiyoruz.Uzundere'de yaşayan ve kooperatif mağdurlarından olan Ahmet Uslu, şöyle konuştu:Belediye 15 senedir burada tapularımızı aldı. Evlerimiz yapılmıyor. Bizi perişan ettiler. Herkes kiraya döndü. Son olarak ise buraya çöp kamyonları ile getirilen çöpler boşaltılıyor. Milletin sağlığıyla oynuyorlar. Bir an evvel bu çöpleri buradan kaldırmalarını istiyoruz. Sabahları çöp kokusu bütün mahalleyi sarıyor.Uzundere Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki Mevlüt Koçak ise şu sözleri kullandı:Uzundere'de hak sahiplerinden birisiyim. Bundan 15 sene önce İzmir Büyükşehir Belediyesi geldi, tapularımızı aldı. Aradan 2 büyük deprem geçti. Bu da yetmedi, yıkılan evlerimizin yerine çöp dağlarını koyuyorlar.Sağlığımızı tehdit ediyorlar. Çoluk çocuğumuz hastalanmaya başladı. Etraf sinek, pislik kaynıyor. Bir an önce bizi evlerimize kavuşturmaları için yetkililere sesleniyoruz.Karabağ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:Uzundere Mahallesi içerisindeki belediyemize ait temizlik işleri şantiyesi alanı Uzundere Kentsel Dönüşüm ve Gelişme Alanı içerisinde olmakla birlikte planlarda 'belediye hizmet alanı' olarak tanımlanmış, belediyemize ait bir alandır.Şu an yaşadığımız durum Karabağlar genelinde topladığımız çöplerin transfer işlemleri sırasında yaşanan aksaklıklardan dolayı mahallelerimizin ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına yaratılan ara bir çözümdür.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yürüttüğü görüşmeler kapsamında nihai çözümün oluşturulacağını, vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın belediyemizin mağduriyetinin giderileceğine ve en kısa zamanda normal şartlara döneceğimize eminiz.Bu süreçte hem ilgili kurumların hem de vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstereceğine ve elbirliğiyle bir çözüm oluşturacağımıza inanıyoruz.