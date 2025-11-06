Altın psikolojik sınırda! Piyasalarda son durum

Jeopolitik riskler ve ticaret savaşlarıyla kısa sürede tarihi zirveye yükselen altın fiyatlarında yön arayışı devam ediyor. Powell'ın Aralık ayı faiz kararına yönelik 'belirsizlik' vurgusu piyasaları sarsarken, dün ABD'den gelen özel istihdam verileri altın fiyatlarını hareketlendirdi. Haftanın ilk üç gününde 3.928 dolara kadar geri çekilen ons altın yeniden 4.000 dolar psikolojik sınıra yaklaştı. Gram altın ise 5.400 TL bandına ulaştı.ABD-Çin eksenindeki ticaret savaşlarındaki yumuşama ve Fed'in faiz kararı ve Powell'ın Aralık ayı faiz kararına yönelik 'belirsizlik' vurgusunun ardından altın fiyatları 4.000 dolar eşiğini aşmakta zorlanmaya başladı. 3.928 dolara kadar inen ons altın, ABD hükumetinin kapalı olduğu dönemde kritik önem taşıyan özel istihdam verileri (ADP) sonrasında yüzde 1'i aşan yükselişle yeniden kritik seviyeye yaklaştı.Altının onsu yeni günde TSİ saat 9.00 civarında 3.988 dolardan işlem görüyor.Ons altında yaşanan dalgalanma etkilenen gram altın, küresel piyasada doların güçlenmesiyle yatay seyrini koruyor. 5.910 TL'lik rekorun ardından 5.244 TL'ye kadar geri çekilen gram altın, 200 TL'lik marjda sıkışmış durumda. 5.244-5.450 bandı aralığında işlem gören gram altın yeni günde 5.400 TL sınırında fiyatlanıyor.Altının gramı TSİ saat 9.00 itibarıyla 5.397 TL seviyesinde.Altın fiyatlarında manipülasyonun sona ermesiyle spot ve fiziki fiyatlarda makas kapanmaya başlandı. Kapalıçarşı piyasasında fiziki altın toparlanma çabasını sürdürüyor. Kuyumcularda 6100 TL'ye kadar yükselen gram altın 5.580 TL seviyesinden satılmaya devam ediyor.Çeyrek altın 9.100 TL'den, yarım altın 18.203 TL'den tam altın ise 36.280 TL'den satılıyor.Çeyrek altın alış: 9.025,00Çeyrek altın satış: 9.109,00Yarım altın alış: 18.050,00Yarım altın satış: 18.207,00Cumhuriyet altını alış: 35.990,00Cumhuriyet altını satış: 36.286,00Tam altın alış: 35.409,59Tam altın satış: 36.109,68