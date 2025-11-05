TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş partilerin Grup Başkanvekilleri ile bir araya geldi

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun grup koordinatörleri TBMM Başkanı Numan kurtulmuş ile yarınki toplantıyı değerlendirmek üzere Kurtulmuş'un başkanlığında bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında saat 16.30'da partilerin grup başkan vekilleri ile TBMM'den bir araya geldi.TBMM'DE KRİTİK GÖRÜŞMEMilli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun grup koordinatörleri TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yarın düzenlenecek toplantı öncesi gündemi değerlendirmek üzere Kurtulmuş'un başkanlığında bir araya geldi. Görüşmenin detayları ile ilgili resmi açıklama bekleniyor.