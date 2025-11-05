Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda şüpheli gözaltında
Şanlıurfa’da terör örgütü DAEŞ’e yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DAEŞ'e yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi.
11 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyonda, DAEŞ silahlı terör örgütüyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda para, altın ve silah ele geçirildi.
YÜKLÜ MİKTARDA PARA VE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ
Ekipler, operasyon kapsamında 832 bin 720 TL, 11 bin 840 dolar, 930 avro, 3 milyon 29 bin 100 Suriye poundu, 133 gram altın, 1 tüfek, 3 fişek ve çok sayıda dijital materyale el koydu.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
11 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyonda, DAEŞ silahlı terör örgütüyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda para, altın ve silah ele geçirildi.
YÜKLÜ MİKTARDA PARA VE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ
Ekipler, operasyon kapsamında 832 bin 720 TL, 11 bin 840 dolar, 930 avro, 3 milyon 29 bin 100 Suriye poundu, 133 gram altın, 1 tüfek, 3 fişek ve çok sayıda dijital materyale el koydu.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.