Meteorolojiden Saatli Uyarı! Marmara Dikkat!
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Marmara'nın kuzey ve batısı ile Düzce, Amasya ve Sivas çevresinde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar, yurt genelinde mevsim normallerinin 3 ilâ 5 derece üzerinde seyrediyor. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağış var. İşte illerimizde beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Düzce, Amasya ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görünmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI NORMALLERİN ÜZERİNDE
Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Ege ve Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 21, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR: 24, Parçalı, kuzey çevreleri çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURSA: 21, Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ: 19, Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ÇANAKKALE: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 21, Parçalı bulutlu
DENİZLİ: 24, Parçalı bulutlu
MUĞLA: 24, Parçalı bulutlu
ADANA: 32, Az bulutlu
ANTALYA: 27, Az bulutlu
HATAY: 27, Az bulutlu
ISPARTA: 23, Az bulutlu
ESKİŞEHİR: 20, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 20, Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR: 18, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 20, Parçalı bulutlu
DÜZCE: 19, Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 18, Parçalı bulutlu
SİNOP: 21, Parçalı bulutlu
AMASYA: 20, Parçalı bulutlu
SAMSUN: 19, Parçalı bulutlu
TRABZON: 19, Parçalı bulutlu
RİZE: 20, Parçalı bulutlu
ERZURUM: 14, Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS: 14, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: 20, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 16, Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA: 27, Az bulutlu
DİYARBAKIR: 25, Az bulutlu
GAZİANTEP: 26, Az bulutlu
MARDİN: 23, Az bulutlu
SİİRT: 24, Az bulutlu