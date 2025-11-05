  • USD: 42,04 - 42,11
Meteorolojiden Saatli Uyarı! Marmara Dikkat!

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Marmara'nın kuzey ve batısı ile Düzce, Amasya ve Sivas çevresinde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar, yurt genelinde mevsim normallerinin 3 ilâ 5 derece üzerinde seyrediyor. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağış var. İşte illerimizde beklenen hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Düzce, Amasya ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görünmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI NORMALLERİN ÜZERİNDE

Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Ege ve Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 21, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR: 24, Parçalı, kuzey çevreleri çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA: 21, Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ: 19, Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ÇANAKKALE: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR: 21, Parçalı bulutlu

DENİZLİ: 24, Parçalı bulutlu

MUĞLA: 24, Parçalı bulutlu

ADANA: 32, Az bulutlu

ANTALYA: 27, Az bulutlu

HATAY: 27, Az bulutlu

ISPARTA: 23, Az bulutlu

ESKİŞEHİR: 20, Parçalı ve az bulutlu

KONYA: 20, Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR: 18, Parçalı ve az bulutlu

BOLU: 20, Parçalı bulutlu

DÜZCE: 19, Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 18, Parçalı bulutlu

SİNOP: 21, Parçalı bulutlu

AMASYA: 20, Parçalı bulutlu

SAMSUN: 19, Parçalı bulutlu

TRABZON: 19, Parçalı bulutlu

RİZE: 20, Parçalı bulutlu

ERZURUM: 14, Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS: 14, Parçalı ve az bulutlu

MALATYA: 20, Parçalı ve az bulutlu

VAN: 16, Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA: 27, Az bulutlu

DİYARBAKIR: 25, Az bulutlu

GAZİANTEP: 26, Az bulutlu

MARDİN: 23, Az bulutlu

SİİRT: 24, Az bulutlu