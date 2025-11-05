Meteorolojiden Saatli Uyarı! Marmara Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Düzce, Amasya ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görünmesi bekleniyor.Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Ege ve Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:ANKARA: 21, Parçalı ve az bulutluİSTANBUL: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR: 24, Parçalı, kuzey çevreleri çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURSA: 21, Parçalı ve çok bulutluKOCAELİ: 19, Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıÇANAKKALE: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıA.KARAHİSAR: 21, Parçalı bulutluDENİZLİ: 24, Parçalı bulutluMUĞLA: 24, Parçalı bulutluADANA: 32, Az bulutluANTALYA: 27, Az bulutluHATAY: 27, Az bulutluISPARTA: 23, Az bulutluESKİŞEHİR: 20, Parçalı ve az bulutluKONYA: 20, Parçalı ve az bulutluNEVŞEHİR: 18, Parçalı ve az bulutluBOLU: 20, Parçalı bulutluDÜZCE: 19, Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK: 18, Parçalı bulutluSİNOP: 21, Parçalı bulutluAMASYA: 20, Parçalı bulutluSAMSUN: 19, Parçalı bulutluTRABZON: 19, Parçalı bulutluRİZE: 20, Parçalı bulutluERZURUM: 14, Parçalı, yer yer çok bulutluKARS: 14, Parçalı ve az bulutluMALATYA: 20, Parçalı ve az bulutluVAN: 16, Parçalı ve az bulutluŞANLIURFA: 27, Az bulutluDİYARBAKIR: 25, Az bulutluGAZİANTEP: 26, Az bulutluMARDİN: 23, Az bulutluSİİRT: 24, Az bulutlu