Kimlik İsteyen Polise Şok Hareket!
Melikgazi ilçesinde alkollü sürücü, polis ekiplerinin kimlik talebine sosyal medyasını açarak yanıt verdi. Lastiği patlak şekilde trafikte ilerleyen sürücü 2.56 promil alkollü çıkarken, sürücüye 46 bin 621 TL idari para cezası yazıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, trafikte huzuru sağlama adına çalışmalarını sürdürüyor.
Melikgazi ilçesi Cami Kebir Mahallesi Sur Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler, M.K. yönetiminde bir otomobili durdurdu.
KİMLİK SORULDU: SOSYAL MEDYASINI AÇMAK İSTEDİ
Ayakta durmakta zorlanan sürücü, ekipler tarafından yapılan alkol testinde 2.56 promil alkollü çıktı.
Ekipler işlem yapmak için M.K.'nin ehliyetini isterken M.K., ekiplere ehliyetinin olmadığını ancak sosyal medya hesabını açabileceğini söyledi.
