Kimlik İsteyen Polise Şok Hareket!

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, trafikte huzuru sağlama adına çalışmalarını sürdürüyor.Melikgazi ilçesi Cami Kebir Mahallesi Sur Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler, M.K. yönetiminde bir otomobili durdurdu.Ayakta durmakta zorlanan sürücü, ekipler tarafından yapılan alkol testinde 2.56 promil alkollü çıktı.Ekipler işlem yapmak için M.K.'nin ehliyetini isterken M.K., ekiplere ehliyetinin olmadığını ancak sosyal medya hesabını açabileceğini söyledi.