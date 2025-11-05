Diyarbakır'da Kanlı Kavga!

Diyarbakır kanlı bir kavgaya sahne oldu.Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı üzerinde bulunan bir kasap dükkanında, tartışma çıktı.Dükkanda bulunan gruplar arasında başlayan sözlü tartışma, bir anda silahlı kavgaya dönüştü.Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edilirken, hayatını kaybeden 2 kişi ise otopsi işlemlerinin yapılması için morga kaldırıldı.Olayla ilgili inceleme başlatılırken o dehşet anları, karşı apartman sakinlerinin cep telefonu kameralarına yansıdı.Taraflardan birinin elindeki silahı ateşlediği ve aracına binerek olay yerinden kaçtığı anların görüntüsü ortaya çıktı.